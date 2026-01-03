Шедевр из простой сметаны: нежный торт «Сметанник», который получается всегда и готовится на скорую руку

Этот сметанник — настоящая находка, когда хочется домашнего торта без долгой возни и сложных ингредиентов. Он получается мягким, воздушным и очень нежным, а готовится буквально из того, что есть под рукой. Идеален к чаю, для семьи и неожиданных гостей.

Ингредиенты: сметана 600 г (250 г — в тесто, 350 г — для крема), сахар 2 стакана (1 стакан — в тесто, 1 стакан — в крем), мука 1,5 стакана, сода 2/3 ч. л., яйца 3 шт., ванильный сахар 0,5 ч. л., сливочное масло — для смазывания формы.

Приготовление: яйца взбивают с сахаром до полного растворения и легкой пышности, затем добавляют сметану, соду и ванильный сахар, перемешивают и постепенно вводят муку, добиваясь однородного теста без комочков. Форму смазывают маслом, выливают тесто и отправляют в разогретую до 200 °C духовку, выпекают до сухой зубочистки. Готовый корж полностью остужают, разрезают на несколько слоев. Для крема сметану взбивают с сахаром до нежной и воздушной консистенции, промазывают коржи и собирают торт. Сверху украшают по вкусу — крошкой печенья, тертым шоколадом, ягодами или фруктами. Готовому сметаннику дают постоять несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался.

