Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 14:38

В ЕС распространили документ с требованиями к России

Каллас направила странам ЕС документ с требованиями к России по Украине

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди стран Евросоюза документ с требованиями к России по Украине, сообщает украинское издание «Страна». Документ содержит перечень условий, касающихся военной политики Москвы и формата возможных переговоров.

В их числе сокращение численности российской армии, вывод войск и выплата репараций. В тексте отмечается, что без учета интересов ЕС и участия Евросоюза «за столом переговоров» достижение договоренностей, по оценке составителей, невозможно.

Ранее Каллас сообщила, что Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине. По ее мнению, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев. Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что список требований ЕС к РФ ждет незавидная участь.

До этого британский дипломат Иан Прауд отмечал, что Россия выходит на мирные переговоры по Украине в более сильной позиции, чем другие стороны. По его словам, ВС РФ станут важным козырем в урегулировании кризиса.

Кая Каллас
Россия
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк высказалась о новом романе Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Женщине-курьеру могут ужесточить наказание в рамках дела Долиной
Россиянам посоветовали, как составить хорошее резюме
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.