В ЕС распространили документ с требованиями к России

Глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди стран Евросоюза документ с требованиями к России по Украине, сообщает украинское издание «Страна». Документ содержит перечень условий, касающихся военной политики Москвы и формата возможных переговоров.

В их числе сокращение численности российской армии, вывод войск и выплата репараций. В тексте отмечается, что без учета интересов ЕС и участия Евросоюза «за столом переговоров» достижение договоренностей, по оценке составителей, невозможно.

Ранее Каллас сообщила, что Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине. По ее мнению, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев. Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что список требований ЕС к РФ ждет незавидная участь.

До этого британский дипломат Иан Прауд отмечал, что Россия выходит на мирные переговоры по Украине в более сильной позиции, чем другие стороны. По его словам, ВС РФ станут важным козырем в урегулировании кризиса.