20 февраля 2026 в 15:48

«С садизмом»: российский летчик после года плена рассказал о зверствах СБУ

Летчик Су-34 Криштоп заявил о систематических избиениях в плену

Российский летчик Максим Криштоп, управлявший самолетом Су-34 и проведший год в украинском плену, заявил о систематических избиениях на Украине в эфире передачи «Диванный штаб». Он вернулся на Родину в 2023 году по обмену. По словам военного, нередко противник проявлял садистские наклонности при обращении с пленными.

Применялись систематические избиения, причем очень жестокие — с садизмом, — сказал военный.

Боевой вылет, после которого Криштоп попал в плен, состоялся 6 марта 2022 года. Экипажу поставили задачу поразить телевышку севернее Харькова. Когда задание было выполнено, в самолет попали вражеские ракеты. В кабине вспыхнул пожар. Штурман привел в действие систему катапультирования. Позже выяснилось, что напарник Криштопа погиб.

Самого пилота во время спуска на парашюте обстреляли с земли. Он остался без оружия. Девять часов летчик пытался уйти от погони, но в итоге был захвачен украинскими военными. За год плена Криштоп сменил множество изоляторов и колоний по всей Украине. Ему довелось побывать в застенках СБУ и ГУР. Пленным выдавали гимнастические коврики и одно одеяло на двоих. Кормили всего два раза в сутки.

Особенно жестоко украинцы обращались с летчиками и артиллеристами. По словам офицера, его душили пакетом, пытались зарезать и предлагали застрелиться из пистолета. Самым сложным было просто выжить физически. Перед пресс-конференциями пленных избивали особенно сильно, и угрожали, что будет еще хуже, если не выучить нужные ответы на вопросы.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подала в ООН официальное обращение по поводу 10 жителей Курской области, которые незаконно удерживаются на Украине. Соответствующее письмо адресовано верховному комиссару по правам человека. Омбудсмен подчеркнула, что продолжает рассчитывать на отклик со стороны международного сообщества и украинских властей.

пленные
плен
летчики
ВС РФ
СВО
