12 февраля 2026 в 17:47

Москалькова обратилась в ООН из-за удержания 10 курян на Украине

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека о незаконном удержании на Украине 10 жителей Курской области, сообщает ТАСС. Она подчеркнула, что продолжает надеяться на реакцию международного сообщества и украинских властей.

Направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека о том, что продолжает еще 10 человек удерживаться на Украине абсолютно необоснованно в нарушение женевских конвенций, и не теряю надежду на реакцию со стороны и международного сообщества, и здравомыслящих людей на Украине, от которых зависит решение этого вопроса, — сказала Москалькова.

Ранее она заявляла, что передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из 90 гражданских лиц, которые находятся под стражей на Украине за пророссийские взгляды. Москалькова подчеркнула, что попросила украинскую сторону оказать им помощь.

До этого Москалькова рассказала, что на Украине запытали до смерти российских военных. По ее словам, этот случай противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам.

мирные жители
Курская область
Украина
Татьяна Москалькова
