Глава AmCham ответил, с чего следует начать отмену антироссийских санкций Глава AmCham предложил начать отмену санкций против России с банков

Американская торговая палата в России (AmCham Russia) активно борется за отмену санкций в отношении Москвы, заявил главный исполнительный директор организации Роберт Эйджи на международном форуме «Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности» на Неделе российского бизнеса. По его словам, данный процесс следует начинать с банков, передает корреспондент NEWS.ru.

Они хотят использовать доллары, просто это мы им запретили. Поэтому давайте дадим лицензии некоторым банкам, и они начнут использовать доллары без проблем, — сказал Эйджи.

Он добавил, что многие американские компании уже изучают вопрос возвращения в Россию. Они советуются с торговой палатой по данному вопросу. По мнению Эйджи, в этом нет ничего удивительного. Он подчеркнул, что сейчас для брендов есть «шикарная возможность» вернуться на российский рынок.

Эйджи также отметил, что президент США Дональд Трамп предпочитает тактику давления для заключения соглашения. Он напомнил, что нынешний американский лидер в прошлом был бизнесменом и занимался сделками по недвижимости.