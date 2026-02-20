Зимняя Олимпиада — 2026
Глава USCC рассказал, как санкции отражаются на американском бизнесе в РФ

Глава USCC в России: американский бизнес не намерен сбавлять обороты в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американские компании вложили более $100 млрд в российскую экономику и не намерены сбавлять обороты в РФ, заявил президент Торговой палаты США (англ. United States Chamber of Commerce, USCC) в России Роберт Эйджи в ходе Недели Российского бизнеса 2026 в The Charlton. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, все надеются на мирное урегулирование на Украине и снятие санкций.

Наши компании вложили более $100 млрд в российскую экономику. Многие имеют большое количество заводов, работаю плотно, поэтому никто не уходит. Те, которые здесь, продолжают работать. Те, которые ушли, сейчас в стадии именно, я бы сказал, анализа, именно, что пройдет с этими переговорами. Все надеются, что будет мирное соглашение. Мы плотно работаем с американским и российским правительствами в отношении возврата компаний. Поэтому это все в процессе, — отметил он.

Ранее генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Шиллинг Тадзио Шиллинг заявил, что диалог между европейскими государствами и Россией о восстановлении партнерства неизбежно возобновится. Выступая на Неделе Российского бизнеса, он призвал ЕС не увлекаться санкционными запретами.

