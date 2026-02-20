В Росстандарте внесли ясность в слухи о бананах короче 14 сантиметров

В Росстандарте внесли ясность в слухи о бананах короче 14 сантиметров Росстандарт опроверг запрет на ввоз в Россию бананов меньше 14 сантиметров

Утвержденный в России ГОСТ 35258-2025 «Бананы свежие. Технические условия» не содержит запрета на ввоз плодов короче 14 сантиметров, сообщила РБК пресс-служба Росстандарта. Также это не касается карликовых бананов.

В ведомстве объяснили, что ГОСТ определяет размеры фруктов экстра-класса, первого и второго классов, однако носит рекомендательный характер. Его применение начнется с 1 марта 2026 года.

Обязательность его применения может возникать только в случаях прямого указания в законодательстве, технических регламентах или договорных обязательствах, — отметили в Росстандарте.

Согласно новым правила, запрещено ввозить плоды желтого цвета. Поставщики могут импортировать только зеленые или светло-зеленые бананы, которые достигают потребительской спелости на складах и в специально оборудованных помещениях на территории страны.

Росстандарт пояснил, что новый ГОСТ повысит прозрачность требований к качеству бананов. Ведомство добивается прекращения импорта фруктов с серьезными недостатками, такими как гнилостные поражения, повреждение мякоти, признаки болезней растений, чрезмерное охлаждение или нагрев, а также плодов, достигших стадии перезрелости.