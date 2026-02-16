Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 14:40

Коц раскрыл, что Зеленский решил насчет отношений с Трампом

Военкор Коц: Зеленский решил окончательно порвать отношения с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Juliana Luz/US White House/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский, судя по его 40-минутной речи на Мюнхенской конференции по безопасности, решил окончательно порвать с американским лидером Дональдом Трампом, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Эксперт предположил, что украинский глава надеется «пересидеть» хозяина Белого дома и дождаться смены власти в Вашингтоне.

Зеленский, похоже, решил окончательно порвать с Трампом. <...> В частности, просроченный упрекнул его в медлительности в поставках военной помощи Киеву, в том, что Трамп требует уступок в первую очередь от Украины, в несправедливом, как ему кажется, давлении на украинский режим, — написал Коц.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил, что Зеленский отрабатывает повестку европейских глобалистов, став оружием против главы Белого дома. Он указал на то, что глава украинского государства позволяет себе игнорировать американские мирные инициативы и даже оскорбляет видных трампистов, включая премьера-министра Венгрии Виктора Орбана.

