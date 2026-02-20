Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыто, как ВС России бьют по доходам Украины

Reuters: удары по черноморским портам снизили доходы Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Удары ВС России по черноморским портам повлияли на главные источники доходов Украины, пишет Reuters. Отмечается, что данные меры снижают пропускную способность объектов и наносят ущерб экспорту страны.

Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода страны во время четырехлетнего конфликта с Россией, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов выразил мнение, что основная битва текущего года в рамках СВО может развернуться в Одессе. При этом ключевую роль в ней могут сыграть массированные ракетные удары и работа авиации ВС России, уточнил он.

До этого стало известно, что ВС РФ нанесли новые массированные удары по используемым в интересах ВСУ энергообъектам Украины. В Киеве повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, часть столицы осталась без света. В Одессе удары пришлись по электроподстанции в Черемушках. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

