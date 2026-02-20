Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 15:35

Россиянам посоветовали, как выбрать хлеб

Роспотребнадзор: покупать хлеб следует в стационарных торговых точках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Покупать хлебобулочную продукцию следует в стационарных торговых точках, посоветовали специалисты Роспотребнадзора. Они уточнили, что каждая партия хлеба должна сопровождаться документами, которые подтверждают качество и безопасность товаров. Эти документы должны показать покупателю по требованию, пишет «МК в Бурятии».

Как сообщает Роспотребнадзор, продажа хлеба с лотков или без оборудованных витрин повышает риск нарушения санитарных требований. Эксперты отметили, что стоит обратить внимание и на внешний вид продукции. Хлеб должен быть правильной формы, без вмятин и боковых наплывов.

Перед покупкой важно изучить маркировку. Она должна содержать дату изготовления и срок реализации.

Ранее пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказала, что на Масленицу не следует есть больше двух блинов с начинкой и больше трех тонких блинов за один раз. По данным ведомства, добавки (мясные и творожные) существенно увеличивают калорийность порции.

хлеб
Роспотребнадзор
продукты
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Интернет-пробив, утечка данных: какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН?
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Появилась информация об ударе США по Ирану в ближайшие дни
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.