Россиянам посоветовали, как выбрать хлеб

Покупать хлебобулочную продукцию следует в стационарных торговых точках, посоветовали специалисты Роспотребнадзора. Они уточнили, что каждая партия хлеба должна сопровождаться документами, которые подтверждают качество и безопасность товаров. Эти документы должны показать покупателю по требованию, пишет «МК в Бурятии».

Как сообщает Роспотребнадзор, продажа хлеба с лотков или без оборудованных витрин повышает риск нарушения санитарных требований. Эксперты отметили, что стоит обратить внимание и на внешний вид продукции. Хлеб должен быть правильной формы, без вмятин и боковых наплывов.

Перед покупкой важно изучить маркировку. Она должна содержать дату изготовления и срок реализации.

Ранее пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказала, что на Масленицу не следует есть больше двух блинов с начинкой и больше трех тонких блинов за один раз. По данным ведомства, добавки (мясные и творожные) существенно увеличивают калорийность порции.