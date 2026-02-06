Россиянка поела в ресторане на популярном курорте и умерла жуткой смертью Жительница Самарской области умерла после ужина в египетском ресторане

Жительница Самарской области умерла после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Шарм-эль-Шейхе, сообщает Telegram-канал SHOT. Тело 69-летней Татьяны, впервые выехавшей за границу, уже три недели не могут доставить в Россию из-за сложностей с финансовым переводом за рубеж.

После употребления креветок и кальмаров у женщины начались сильная диарея, рвота и высокая температура. Госпитализированная на третий день, она скончалась через 12 суток в больнице от септического шока и полиорганной недостаточности, вызванных тяжелой бактериальной инфекцией и токсическим поражением печени.

Ранее две туристки из России отравились в кафе на тайском острове Пхукет, где им подали испорченный суп том-ям. Жительницы Ростова Елена и Елизавета, прибывшие на отдых в конце января, заказали том-ям в заведении, которым владеет пожилая пара. Почти сразу они поняли, что блюдо несвежее, и не стали его доедать. На следующий день у обеих возникли серьезные симптомы интоксикации.

Кроме того, в Подмосковье зафиксировано массовое отравление, предположительно, ботулизмом, после употребления в пищу конины. Приготовленное 4 января мясо было куплено в Костромской области. В больницы доставлены восемь пострадавших, среди которых четверо подростков.