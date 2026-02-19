Зимняя Олимпиада — 2026
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк разозлилась из-за «романа» Чернышева

PR-директор Потапова: Чернышев будет всю жизнь верен Заворотнюк

Петр Чернышев Петр Чернышев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Петр Чернышев навсегда останется верен своей покойной жене, актрисе Анастасии Заворотнюк, заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) подруга артистки, в прошлом ее PR-директор Марина Потапова. Так она отреагировала на слухи о том, что у спортсмена якобы появилась новая женщина по имени Алена, пережившая смерть близкого человека из-за рака.

Какая Алена? Петр всю жизнь будет верен Анастасии, — отметила Потапова.

Мнения интернет-пользователей разделились. Одни признались, что почувствовали облегчение, услышав опровержение, другие же, напротив, считают, что жизнь продолжается и молодой мужчина имеет право на личное счастье. Сейчас Чернышев сосредоточен на работе и воспитании дочери Милы. Спортсмен по-прежнему часто посещает могилу жены на Троекуровском кладбище.

Ранее Чернышев сообщил, что семилетняя дочь Заворотнюк пошла по ее стопам и решила стать актрисой. Он опубликовал трогательное видео с занятий Милы в театральном кружке. Поклонники отметили, что у девочки явно есть талант и харизма.

Анастасия Заворотнюк
Петр Чернышев
актрисы
романы
