Звезда «Уральских пельменей» столкнулась с травмирующими кознями закулисья Илане Дылдиной из «Уральских пельменей» подложили лезвие в обувь

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Илана Дылдина

Участница юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Дылдина рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ей в туфли кто-то подложил острое лезвие. Артистка уточнила, что не успела полностью обуться и поэтому смогла избежать серьезной травмы, но все же порезала палец.

У меня в туфле было лезвие. Порезала палец, — рассказала артистка.

Инцидент произошел на концерте в Новосибирске. Дылдина выразила мнение, что лезвие ей подложили намеренно. По ее словам, в театре подобные ситуации случаются, но на шоу такого не было ни разу. Подписчики артистки порекомендовали ей обратиться к охране концертной площадки и проверить записи с видеонаблюдения, чтобы вычислить виновника.

Ранее Дылдина рассказала, что отказалась от псевдонима Илана Юрьева ради мужа. Она отметила, что в паспорте у нее указана фамилия супруга, тогда как творческое именование относится к ее бывшему спутнику.

Еще одной причиной отказа от сценического имени стала путаница, которая возникает из-за разных фамилий. В качестве примера она привела ситуацию с походом на «Мосфильм», когда она записана на мероприятие под фамилией Юрьева, а в паспорте у нее значится фамилия Дылдина.