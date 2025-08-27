Более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Абхазии 22 туриста из России пострадали в ДТП в Абхазии

В Гагрском районе Абхазии произошло ДТП, в результате которого пострадали 22 гражданина России, сообщил начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба. Четверо из них были госпитализированы с переломами и ушибами, передает ТАСС.

22 туриста были доставлены в Гагрскую районную больницу после ДТП в Гагрском районе. Четверым, в том числе детям, которым приблизительно по десять лет, с переломами и ушибами понадобилась госпитализация, остальных отпустили домой. Жизням всех пострадавших ничего не угрожает, — заявил Авидзба.

Начальник ГАИ сообщил, что ДТП произошло 26 августа в 19:45 по московскому времени на 30-м километре автодороги в Гагрском районе, в начале объездного пути. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, мужчина 55 лет, не рассчитал дистанцию и попытался совершить поворот, что привело к лобовому столкновению с микроавтобусом, перевозившим туристов. Оба водителя находились в трезвом состоянии.

По информации издания, главврач Гагрской районной больницы Индира Арсалия заявила, что жизни госпитализированных находятся вне опасности. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь.

