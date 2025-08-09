Блогеру КраСаве заблокировали российские счета

Федеральная налоговая служба заблокировала счет экс-футболиста Евгения Савина (КраСава) из-за долгов по налогам на 7,5 млн рублей, сообщает РИА Новости. По его данным, у уехавшего за границу блогера остался бизнес в России.

Отмечается, что у Савина остался действующий ИП, его деятельность обозначена как «зрелищно-развлекательная». Решение о заморозке счетов было принято 6 августа.

В марте Савин был заочно арестован по делу о дискредитации армии. Решение принял Тверской суд Москвы. За две недели до этого стало известно, что блогер объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. Данные об этом появились в базе МВД.

В 2023 году Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Впоследствии из-за повторных негативных высказываний про ВС РФ блогер стал фигурантом уголовного дела, которое завели, предположительно, после его интервью телеведущей Ксении Собчак.

Савин давно не живет в России. Он рассказывал, что переехал с семьей на Кипр, где руководит футбольной командой.