Экс-футболиста Савина снова проверят на дискредитацию ВС РФ

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Евгений Савин

Telegram-канал Mash сообщил, что бывшего футболиста и блогера Евгения Красаву Савина проверят на дискредитацию Вооруженных сил России. По его информации, поводом стало интервью спортсмена Ксении Собчак, в котором он негативно высказывался в адрес армии России.

Первый раз Савина привлекали по аналогичной статье в феврале текущего года, говорится в публикации. Суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Если в ходе проверки будет выявлено повторное нарушение законодательства, то спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы.

Канал уточнил, что Савин уже больше года проживает за пределами России. По его информации, он находится с семьей на Кипре, где руководит футбольным клубом.

Ранее сообщалось, что народную артистку РФ Лию Ахеджакову планируют проверить на дискредитацию российской армии из-за спектакля в Бремене. В ходе него она вышла на сцену с украинским флагом. По данным источника в правоохранительных органах, артистке грозит штраф или административный арест.

С соответствующей просьбой в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он также потребовал лишить Ахеджакову всех почетных званий и признать ее иностранным агентом.