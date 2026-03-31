Роман с Салтыковой, фиктивный брак, развод с моделью: как живет Павел Буре

Павлу Буре исполнилось 55 лет. Он стал одной из самых ярких звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и получил прозвище Русская ракета. Каких успехов в карьере добился Буре, с кем встречался, почему развелся с женой после 17 лет брака — в материале NEWS.ru.

Как хоккеист Павел Буре стал звездой НХЛ

Буре родился 31 марта 1971 года в Минске. Его отец Владимир — четырехкратный призер Олимпийских игр и 17-кратный чемпион СССР по плаванию. В шестилетнем возрасте лет Павел начал заниматься хоккеем в детской школе ЦСКА. Буре дебютировал в основном составе армейцев в 1988 году в матче против рижского «Динамо» и отметился заброшенной шайбой. Выступая за ЦСКА, он стал чемпионом СССР (1989) и завоевал серебряную медаль первенства страны (1990).

В 1989-м Буре был выбран на драфте командой НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Спустя два года нападающий отправился за океан. В составе «Ванкувера» Буре стал суперзвездой хоккея, получил прозвище Русская ракета и влюбил в себя миллионы болельщиков. В 1992-м хоккеист стал обладателем «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку НХЛ).

Благодаря игре нападающего «Ванкувер» год за годом выходил в плей-офф Кубка Стэнли. Во втором и третьем сезонах в составе команды Буре забрасывал по 60 шайб. В 1994 году «Ванкувер» вышел в финал кубка Стэнли, где в семи матчах уступил «Нью-Йорк Рейнджерс».

В сезоне 1995/1996 Буре получил серьезную травму колена. Из-за разрыва крестообразной связки форвард пропустил остаток сезона. Затем у Буре произошел рецидив. В 1997 году нападающий залечил все травмы, но немного потерял в скорости.

С 1999 по 2002-й Буре играл за «Флориду». В 2003 году форвард завершил карьеру в «Нью-Йорк Рейнджерс». Буре сыграл в НХЛ 702 матча, забросил 437 голов и сделал 342 результативные передачи. Он шесть раз участвовал в Матче всех звезд лиги.

Как хоккеист Павел Буре играл за сборную России

В 1990 году Буре стал чемпионом мира по хоккею в составе сборной СССР. В 1991-м нападающий вместе с национальной командой выиграл европейское первенство.

Буре дважды участвовал в Олимпийских играх. В 1998 и 2002 годах нападающий становился серебряным и бронзовым призером. На Олимпиаде-1998 в Нагано Буре забросил пять шайб финнам в полуфинале. В решающей встрече сборная России уступила Чехии со счетом 0:1. В 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити национальная команда заняла третье место.

Чем занимается хоккеист Павел Буре после окончания карьеры

В 2006 году Буре был генеральным менеджером сборной России на XX зимних Олимпийских играх в Турине. В 2012-м он был включен в Залы славы НХЛ и Международной федерации хоккея (IIHF).

С 2017 года Буре входит в совет легенд Ночной хоккейной лиги. С июля 2021-го он является специальным представителем Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, а с сентября 2021 года — членом совета IIHF. В мае 2022-го Буре включили в состав правления ФХР. Он также входит в наблюдательный совет хоккейного ЦСКА.

Что известно о личной жизни хоккеиста Павла Буре

С переездом в НХЛ связана скандальная история с фиктивным браком Буре. Агент Виктор Нечаев рассказывал, что из-за проблем с документами хоккеисту пришлось экстренно жениться ради получения рабочей визы. На фиктивный брак согласилась модель Джейми Бон.

«Чтобы Пашу не выпроводили из Ванкувера, я женил его в Лас-Вегасе. Отыскал девчонку, которая согласилась на фиктивный брак. Не знаю, сколько Буре ей заплатил, скорее всего, тысяч десять», — заявил Нечаев.

Буре отрицал эту историю и называл ее полнейшей ерундой. Впоследствии законы США изменились, и брак не стал обязательным условием для получения рабочей визы.

В середине 1990-х ходили слухи о романе Буре с певицей Катей Лель и теннисисткой Анной Курниковой. Спортсмены жили недалеко друг от друга. В СМИ появлялись их совместные фотографии.

После ухода из «Ванкувера» в 1999 году у Буре начались отношения с певицей Ириной Салтыковой. Они познакомились в Москве, когда артистка принимала участие в концерте в одном из столичных клубов. Салтыкова позднее рассказала, что не знала, кто такой Буре, поскольку не следила за хоккеем.

«Паша меня абсолютно покорил тем, что исключительно хорошо воспитан. Сразу стал рассказывать о своем детстве и показался таким... немножко наивным, что ли. Это очень трогательно выглядело: звезда мирового уровня — и совершенно не испорченный ни славой, ни деньгами», — подчеркнула певица.

Пара пыталась держать свои отношения в секрете. Салтыкову не смущала разница в возрасте — она на пять лет старше Буре. Певица и хоккеист расстались спустя четыре года отношений. Одной из причин разрыва стал график: Буре продолжал выступать в НХЛ, а Салтыкова часто находилась в гастролях по России.

«Во-первых, он меня младше. Во-вторых, он очень любит женщин. В-третьих, он меня особенно и не звал замуж. В-четвертых, я бы и не вышла. Мне не нужен известный человек, артист или спортсмен», — рассказывала Салтыкова.

Спустя некоторое время после расставания с певицей Буре начал встречаться с российской моделью и актрисой Евгенией Лаповой. Девушка была победительницей всевозможных конкурсов красоты — от «Сибирской красавицы» до «Мисс Бикини Мира». Буре и Лапова познакомились в 2004 году на концерте «Фабрики звезд», а уже на следующий день Павел приехал за ней, чтобы отвезти на вечеринку. Роман продолжался недолго, но в нем было немало трогательных моментов.

Лапова рассказала журналистам, что однажды хоккеист спас ей жизнь.

«Как-то летом, спустя несколько месяцев после знакомства, я вдруг слегла с температурой под сорок… Температура держалась несколько дней, я бредила и, как говорили мои соседки по квартире, прощалась со всеми. Мне казалось, что я умираю… Никакие таблетки не помогали. Паша, узнав, что происходит, примчался уже через полчаса. Следом появились его личные врачи. Меня нашпиговали лекарствами. Так я пролежала пять дней, потом с трудом встала, надела длинную юбку и пошла в церковь напротив дома. Помолилась, и мне полегчало», — отметила она.

Буре познакомился с моделью Алиной Хасановой на отдыхе в Турции в начале 2000-х. Девушка младше хоккеиста на 15 лет. Спустя четыре года отношений, 10 октября 2009 года, они поженились. Пара сыграла свадьбу в Москве и Майами. В честь праздника Буре подарил жене автомобиль Bentley. Павел называл Алину своей первой и единственной любовью, а также женщиной, которая подходит ему по всем параметрам.

В 2013 году у пары родился первенец — сын Павел, а позже — дочери Палина и Анастасия. После появления детей на свет супруга Буре полностью посвятила себя семье.

Павел пошел по стопам отца и занимается хоккеем в школе ЦСКА. Он также выбрал себе десятый номер.

Почему хоккеист Павел Буре развелся с женой

В начале 2026 года стало известно о решении Павла и Алины Буре расторгнуть брак после 17 лет семейной жизни. Информация о разводе хоккеиста появилась в СМИ после того, как супруги перестали появляться вместе на публичных мероприятиях и делиться совместными фото в соцсетях. В 2025 году жена Русской ракеты подала иск в Никулинский суд Москвы, на что Павел ответил встречным заявлением в категории «иные споры, возникающие из семейных отношений».

По информации StarHit, пара живет отдельно с начала 2026 года. В 2024-м Алина Буре внезапно опубликовала в соцсетях размышления о супружеских изменах. Она заявила, что идеальных браков не существует и такое понятие, как адюльтер очень расплывчато: для одних это лишь мысли о другой женщине, для других — случайная физическая близость.

Точные причины развода до сих пор неизвестны — Павел и Алина отказываются от публичных комментариев по этому поводу. После решения суда о разводе бывшая жена хоккеиста отметила, что сейчас переживает тяжелый период.

В январе 2026 года Алина сообщила в соцсетях о двух попытках похищения ее детей. Первый инцидент произошел 19 января во время службы в храме. По ее словам, незнакомый мужчина попросил свечу, а спустя некоторое время попытался схватить детей и побежал за ними. Второй инцидент произошел 21 января. В подтверждение своих слов Алина опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен предполагаемый нападавший. Пост с описанием происшествия вскоре был удален.

