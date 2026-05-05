Взрыв и пожар произошли на заводе «Казцинк»

На металлургическом заводе «Казцинк» в Усть-Каменогорске произошел взрыв пылеулавливающего устройства, который спровоцировал пожар и обрушение части строения, рассказали в МЧС Казахстана. В результате происшествия пострадали четыре человека, которых экстренно доставили в медицинские учреждения.

Силами спасателей возгорание было оперативно потушено, для чего привлекались 40 специалистов и 10 единиц техники. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов официально взял ситуацию под личный контроль и поручил профильным ведомствам принять оперативные меры.

Я дал необходимые поручения по взрыву в городе Усть-Каменогорске МЧС Министерству экологии и акимату области. Они примут необходимые меры и доложат мне, — заявил прессе Бектенов.

Ранее в Магаданской области завершили спасательные работы на месте обрушения горных пород на Кадыкчанском разрезе. Спасателям удалось найти тела всех восьми рабочих. Предварительной причиной инцидента считают просевший грунт и оттаивание ледяной линзы, образованной вечной мерзлотой.