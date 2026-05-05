05 мая 2026 в 10:54

Европе указали на риски из-за риторики по ядерному оружию

Политолог Блохин: риторика о размещении ядерного оружия увеличивает риски для ЕС

Риторика о возможном размещении ядерного оружия в странах Евросоюза повышает риски для региона, заявил в беседе с РИА Новости политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его оценке, ключевой проблемой остается неопределенность в вопросе контроля и применения такого оружия.

Вопрос ключевой: кто будет принимать решение и использовать это ядерное оружие? Страна, которая размещает, или тот, на чьей территории размещено это оружие? Риски автоматически увеличиваются, но тема эта до сих пор табуирована, потому что принять решение использовать ядерное оружие — это совсем другая риторика, — сказал Блохин.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что ряд неядерных государств Европы «заигрывает» с идеей обзавестись ядерным оружием на фоне обсуждений возможного создания общеевропейских военно-ядерных возможностей. По его словам, в Европейском союзе в целом обсуждается перспектива формирования собственных общеевропейских военно-ядерных возможностей. Эти действия наносят «прямой и очевидный ущерб режиму договора о нераспространении ядерного оружия», добавил Белоусов.

