День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 12:03

Главы Минфинов США и Британии поссорились из-за Ирана

FT: главы Минфинов США и Британии вступили в перепалку на встрече в Вашингтоне

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский министр финансов Скотт Бессент в апреле вступил в перепалку с канцлером казначейства Великобритании Рэйчел Ривз во время встречи в Вашингтоне, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Причиной конфликта стала критика Ривз в адрес войны с Ираном.

Британский канцлер приезжала в столицу США для участия в заседаниях Международного валютного фонда. 15 апреля она дала интервью телеканалу CNBC, в котором заявила, что цели войны с Ираном никогда не были ясны. Ривз также не была убеждена в том, что сегодня мир находится в большей безопасности, чем несколько недель назад. Эти высказывания вызвали яростную критику со стороны Бессента.

Когда позже в тот же день состоялась встреча министров, Бессент раскритиковал Ривз за ее слова. Американский министр настаивал на том, что мир стал безопаснее в результате войны США и Израиля против Ирана. В разговоре он не исключил и возможности ядерного удара Ирана по Лондону, утверждают собеседники FT.

В ответ Ривз разозлилась и заявила, что не работает на американского коллегу, а также что ей не нравится его манера общения. Канцлер повторила свою позицию: конфликт в Иране не имеет четких целей и не обязательно делает мир безопаснее.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Трэю Йингсту пояснил, что в случае атаки на любой американский корабль, участвующий в проекте «Свобода», Штаты готовы нанести удар по руководству Ирана. Глава Белого дома объявил о начале операции 3 мая.

Мир
США
Великобритания
Иран
Минфин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.