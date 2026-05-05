Главы Минфинов США и Британии поссорились из-за Ирана

Американский министр финансов Скотт Бессент в апреле вступил в перепалку с канцлером казначейства Великобритании Рэйчел Ривз во время встречи в Вашингтоне, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Причиной конфликта стала критика Ривз в адрес войны с Ираном.

Британский канцлер приезжала в столицу США для участия в заседаниях Международного валютного фонда. 15 апреля она дала интервью телеканалу CNBC, в котором заявила, что цели войны с Ираном никогда не были ясны. Ривз также не была убеждена в том, что сегодня мир находится в большей безопасности, чем несколько недель назад. Эти высказывания вызвали яростную критику со стороны Бессента.

Когда позже в тот же день состоялась встреча министров, Бессент раскритиковал Ривз за ее слова. Американский министр настаивал на том, что мир стал безопаснее в результате войны США и Израиля против Ирана. В разговоре он не исключил и возможности ядерного удара Ирана по Лондону, утверждают собеседники FT.

В ответ Ривз разозлилась и заявила, что не работает на американского коллегу, а также что ей не нравится его манера общения. Канцлер повторила свою позицию: конфликт в Иране не имеет четких целей и не обязательно делает мир безопаснее.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Трэю Йингсту пояснил, что в случае атаки на любой американский корабль, участвующий в проекте «Свобода», Штаты готовы нанести удар по руководству Ирана. Глава Белого дома объявил о начале операции 3 мая.