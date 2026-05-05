Москвичам ответили, где можно подключиться к бесплатному Wi-Fi IT-эксперт Зыков: в Москве можно найти бесплатный Wi-Fi в метро, кафе и парках

Москвичи на фоне ограничений мобильного интернета могут найти бесплатный Wi-Fi в метро, кафе и парках, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. Однако, по его словам, подключаться к любой сети с названием Free Wi-Fi опасно, так как этим могут воспользоваться мошенники.

На фоне ограничений мобильного интернета в Москве люди, скорее всего, будут искать бесплатный Wi-Fi, и этим могут воспользоваться мошенники. В столице есть легальные варианты: городская сеть Moscow WiFi_Free, Wi-Fi в метро и транспорте — MT_Free, точки в библиотеках, парках, МФЦ, кафе, торговых центрах, на вокзалах. Плюс компания МТС как раз объявила о запуске бесплатной сети MTS_WiFi_Free в центре Москвы, в пределах ТТК. Но тут важно не подключаться к любой сети Free Wi-Fi. Мошенники могут создать точку доступа с похожим названием. Человек подключается, а дальше его могут перекинуть на фальшивую страницу авторизации, попросить номер телефона, код, данные карты, логин от почты или банка, — пояснил Зыков.

Он добавил, что важно проверять точное название сети у организации или на официальном сайте, не устанавливать через Wi-Fi никакие сертификаты, профили и приложения и не вводить банковские данные. По его словам, также следует внимательно смотреть, от кого приходят коды в СМС.

Ранее психолог Ксения Солопанова заявила, что в период ограничения интернета нужно сместить фокус внимания на офлайн-занятия, например заняться любимым хобби или больше гулять на природе. По ее словам, отличный способ провести это время с пользой для себя — спорт.