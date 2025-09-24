Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 10:48

Поданные в приемную Путина жалобы сократились по одной причине

Путину стали реже жаловаться после запрета на анонимные обращения в госорганы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Число жалоб в приемную президента России Владимира Путина сократилось после запрета анонимных обращений в госструктуры, сообщил ТАСС со ссылкой на данные профильного управления. Число обращений упало с тех пор, как для подачи обращений в госорганы стали просить авторизоваться на «Госуслугах».

Соответствующее требование вступило в силу 30 марта 2025 года. Уже в апреле число обращений в приемную упало. Аналогичная динамика отмечена также в июльском, июньском, майском и апрельском обзорах. Одновременно с этим выросла доля корреспонденции, поданной по традиционным каналам связи: в письменном виде и устные обращения в приемную.

При этом изменилась и тематическая структура обращений. Аналитики отмечают, что в статистике рост доли вопросов, связанных с обороной, безопасностью и законностью.

Ранее стало известно, что в России появится цифровая замена бумажному паспорту. На «Госуслугах» появится QR-код, который можно будет использовать вместо документа. В дальнейшем планируется расширить сферу применения цифровой альтернативы для использования в финансовых организациях.

Кремль
Владимир Путин
Госуслуги
жалобы
Поданные в приемную Путина жалобы сократились по одной причине
