11 февраля 2026 в 14:44

В Госдуме оценили идею ввести гибкий график работы для беременных

Депутат Бессараб: гибкий график для беременных станет положительной мерой

Гибкий график работы для беременных осуществим и может стать положительной мерой, рассказала «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что такая инициатива соответствует духу развитого трудового законодательства.

Это вопрос демографии в стране. Во всем мире государство предусматривает дополнительные социальные гарантии для молодых семей, чтобы дать возможность совмещать работу, учебу и воспитание детей, — заявила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что одной из основных задач государства является защита материнства и детства. По ее словам, такая мера также поможет снизить уровень дефицита кадров.

Ранее министр труда и занятости Антон Котяков заявил, что инициатива Минтруда о привлечении работодателя к поддержке семей направлена на изменение его отношения к сотруднику с семейными обязательствами, а не только на оказание финансовой помощи. По его словам, беременным сотрудницам следует предоставить возможность перейти на удаленный или гибкий график.

