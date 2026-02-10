Зимняя Олимпиада — 2026
Котяков призвал работодателей оказать поддержку семьям с детьми

Котяков: беременным следует предоставить возможность работать в гибком формате

Антон Котяков
Инициатива Минтруда о привлечении работодателя к поддержке семей направлена на изменение его отношения к сотруднику с семейными обязательствами, а не только на оказание финансовой помощи, заявил министр труда и занятости Антон Котиков в интервью изданию «Эксперт». В частности, беременным сотрудницам следует предоставить возможность перейти на удаленный или гибкий график.

Если речь идет о периоде беременности, то будущей маме нужно предоставить возможность работать в дистанционном или в гибком формате. Если это уже мама, у нее должна быть возможность, допустим, оставить ребенка в специальной детской комнате на территории вуза, завода, на час сократить рабочий день и так далее, — объяснил он.

По словам министра, ключевая цель — изменить сам подход работодателей к сотрудникам, у которых есть семьи. Он подчеркнул, что необходимо сформировать в коллективах культуру понимания и поддержки, когда рождение ребенка воспринимается как нормальное жизненное обстоятельство, а не как проблема для работодателя.

Котяков также высказался о пересмотре пенсионного возраста в России. По его словам, этот вопрос сейчас не поднимается, несмотря на дефицит кадров и рост продолжительности жизни. Он подчеркнул, что старшее поколение остается важным ресурсом для предприятий, поскольку сотрудники в возрасте зачастую становятся наставниками и передают ценный опыт.

