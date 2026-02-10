Котяков высказался о пересмотре пенсионного возраста Котяков: дефицит кадров не будет причиной для повышения пенсионного возраста

Вопрос о пересмотре пенсионного возраста в России сейчас не поднимается, несмотря на дефицит кадров и рост продолжительности жизни, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков «Эксперту». По его словам, старшее поколение — важный ресурс для предприятий, поскольку сотрудники в возрасте зачастую становятся наставниками и передают ценный опыт.

Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет, — ответил он.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили снизить пенсионный возраст для россиян с двумя и более детьми. С этой инициативой парламентарии обратились к Антону Котякову. Они напомнили, что сейчас многодетные россиянки вправе досрочно выйти на пенсию, однако для этого им необходимо наработать определенный трудовой стаж, накопив пенсионные баллы. По словам Миронова, предлагаемая мера поможет инвестировать в демографическое и экономическое будущее России.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике заявил, что повышение пенсионного возраста в России в ближайшие годы маловероятно. По его мнению, предыдущая реформа прошла неблагополучно, а изначальные границы выхода на пенсию имели научное и медицинское обоснование.