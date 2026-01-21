Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе

Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе В Мексике таксист избил россиянку, которая отказала ему в сексе за деньги

Таксист в Мексике жестоко избил россиянку после того, как она отказала ему в сексе за деньги, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, 32-летняя женщина возвращалась в отель в городе Плайя-дель-Кармен, когда водитель начал к ней приставать.

Туристка отказала мексиканцу в интимной близости, после чего тот безжалостно избил ее прямо в салоне машины. Затем мужчина силой вытащил россиянку из авто, бросил на дороге в местном гетто, украл драгоценности и скрылся. На помощь пострадавшей прибежали местные жители, которые услышали ее крик.

Приехавшие на место ЧП медики госпитализировали россиянку. Врачи диагностировали у нее множественные травмы, сотрясение мозга и нервный срыв. Отмечается, что женщина написала заявление в полицию. Таксиста, которому грозит уголовное дело, до сих пор не нашли.

Ранее в Москве ДТП с участием грузовика фактически спасло пассажирку такси от сексуальных домогательств со стороны водителя. Жительница столицы заказала машину до района Царицыно. Водитель начал вести себя неподобающим образом, отвез женщину в удаленное место без доступа к мобильной связи и начал уговаривать ее пересесть на переднее сиденье.