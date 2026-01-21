Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 10:32

В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий

Депутат Лантратова: компенсации должно хватать на восстановление жилья

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Компенсации, полученной после стихийных бедствий, должно хватать на восстановление жилья, заявила «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Она отметила, что цены на стройматериалы выросли в несколько раз.

Поэтому надо пересмотреть саму цель выплаты компенсации. Ее размера должно хватать на то, чтобы человек мог восстановить условия для жизни. Сейчас этих денег хватает разве что на текущие расходы на короткий период, — заявила Лантратова.

По словам депутата, большая часть пожаров приходится на единственное жилье в сельской местности. Она подчеркнула, что чаще всего там проживают пенсионеры и многодетные семьи.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России вырастет максимальный размер страховых пособий. Выплаты по беременности и родам составят до 955,8 тыс. рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 83 тыс. рублей в месяц.

депутаты
выплаты
страховки
бедствия
