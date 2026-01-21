Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 10:54

В Минфине раскрыли, что поможет избежать новых госзаимствований в 2026 году

Минфин рассчитывает на стабильный нефтегазовый бюджет в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство финансов России рассчитывает обойтись в текущем году без увеличения объема госзаимствований, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. По его словам, которые приводит РИА Новости, министерство исходит из того, что все секторы экономики, в том числе нефтегазовый, будут стабильнее, чем в прошлом году.

Так как мы исходим из того, что в этом году ненефтегазовая часть будет более стабильна, чем в прошлом, и консервативный прогноз реалистичный заложен, и меры по обелению в части оборотных налогов принимаются и так далее и тому подобное, то мы считаем, что не потребуется использовать дополнительные заимствования и расширять программу [заимствований], — сказал он.

Колычев пояснил, что консервативный и реалистичный бюджетный прогноз на 2026 год, а также принимаемые меры по налоговому администрированию позволяют министерству не расширять программу займов. При этом он напомнил, что любые возможные просадки нефтегазовых доходов, как и в прошлом году, будут компенсироваться за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), что предусмотрено бюджетным правилом.

Ранее Колычев заявил, что Минфин России не считает, что обязан погашать «царские долги». Он отметил, что даже советское правительство не признавало за собой ответственность по выплате этих долгов, а современная Россия тем более.

