21 января 2026 в 10:45

Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора

Эксперт по ЖКХ Бондарь: освободить общий коридор от хлама поможет УК

Фото: NEWS.ru
Управляющая компания может обязать соседей убрать хлам из общего коридора, рассказал LIFE.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, после осмотра УК может выдать предписание об освобождении прохода.

Складирование горючих материалов или мебели в местах эвакуации нарушает требования постановления правительства РФ № 1479. За это для граждан предусмотрены штрафные санкции по статье 20.4 КоАП РФ от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, — рассказал Бондарь.

Эксперт по ЖКХ отметил, что в некоторых случаях соседи устанавливают дополнительные двери. Такая инициатива может быть признана незаконной перепланировкой.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что оставленные в общем коридоре многоквартирного дома коробки могут стать причиной привлечения к административной ответственности. По его словам, захламление холла противоречит правилам противопожарной безопасности.

