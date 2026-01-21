Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 10:52

Кончаловский рассказал о том, что его вдохновляет

Кончаловский назвал свой жизненный опыт источником творческого вдохновения

Егор Кончаловский Егор Кончаловский Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Собственный жизненный опыт является очень крепким источником вдохновения, признался в интервью NEWS.ru кинорежиссер Егор Кончаловский, которому на днях исполнилось 60 лет. Он добавил, что сегодня ему хочется говорить со зрителями через экран о любви, об истории России и об искусстве.

Источником вдохновения для меня является собственный опыт жизненный, который постепенно становится все более сложным под обстоятельствами жизни. Сегодня я хочу говорить о любви, об истории России, об искусстве — живописи. Словами не скажешь, надо рассказывать истории, киноистории, — поделился режиссер.

Ранее Кончаловский посетовал, что жизнь действительно пролетает очень быстро. Фразу о скоротечности бытия, по его словам, любит повторять его мама — актриса Наталия Аринбасарова.

Также Егор Андреевич сообщил, что его отец Андрей Кончаловский никогда не боялся участвовать даже в сложных творческих проектах и кампаниях. Кончаловский-младший предположил, что и он сам унаследовал от родителя эту смелость, которую также можно назвать здоровым авантюризмом.

