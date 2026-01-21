Мать Свечникова рассказала о схожести найденного в Турции тела с ее сыном

Мать Свечникова рассказала о схожести найденного в Турции тела с ее сыном Тату на найденном в Турции теле мужчины схожи с теми, что были у Свечникова

Татуировки на найденном в Турции теле мужчины похожи на те, что были у пропавшего пловца Николая Свечникова, заявила РИА Новости мать спортсмена Галина. Она отметила, что сходство составляет примерно 80%.

По татуировкам, нам говорят, что да, [это он] на 80%, — сказала женщина.

Ранее турецкое агентство IHA сообщило, что в водах Босфорского пролива обнаружили тело неизвестного мужчины в гидрокостюме. Находку извлекла морская полиция. По данным журналистов, есть предположение, что это может быть Свечников. При этом официально поиски в акватории были прекращены еще в октябре 2025 года.

Позднее стало известно, что родственников Свечникова вызвали на процедуру опознания. назначили награду в 500 тыс. турецких лир (примерно 950 тыс. рублей) за информацию о его местонахождении.

Николай Свечников пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфор. 29-летний спортсмен не достиг финиша, организаторы обнаружили его отсутствие лишь спустя несколько часов. Участник заплыва в Босфоре Игорь Кузнецов предположил, что Свечников утонул. Он утверждал, что так происходит на каждом пятом турнире.