20 января 2026 в 14:28

Родственников пропавшего российского пловца вызвали в Турцию

Семью пропавшего пловца Свечникова вызвали на опознание найденного в Турции тела

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети
Родственников российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в Турции летом прошлого года, вызвали на процедуру опознания, сообщила РИА Новости его родственница Алена Караман. Основанием послужило обнаружение в Босфорском проливе тела неизвестного мужчины.

Должна ехать на опознание, — сказала женщина журналистам.

29-летний кандидат в мастера спорта пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Спортсмен не достиг финишной точки, а его отсутствие обнаружили лишь спустя несколько часов после старта соревнования.

20 января турецкое агентство IHA сообщило, что в водах Босфорского пролива обнаружили тело неизвестного мужчины в гидрокостюме. Находку извлекла морская полиция. По данным журналистов, есть предположение, что это может быть Свечников. При этом официально поиски в акватории были прекращены еще в октябре 2025 года.

Прежде родственники российского пловца назначили награду в 500 тыс. турецких лир (900 тыс. рублей) за информацию о его местонахождении. Караман подтвердила готовность семьи выплатить указанную сумму после исчезновения Свечникова на территории Турции.

