Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса FT: организаторы ВЭФ планируют перенести из Давоса место проведения форума

Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) рассматривают возможность переноса главного ежегодного мероприятия из швейцарского Давоса, сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники. По их данным, сейчас всесторонне изучается вопрос о смене места проведения. Собеседники полагают, что мероприятие переросло традиционную альпийскую площадку.

Временный сопредседатель ВЭФ Ларри Финк, который также занимает пост гендиректора американской инвестиционной компании BlackRock, сообщил, что уже обсуждал эти варианты в частном порядке. В частности, речь шла о Детройте и Дублине.

[ВЭФ должен] начать делать что-то новое: проводиться <...> в тех местах, где фактически строится современный мир. <...>. Давос, да. Но и <...> Детройт и Дублин, а также такие города, как Джакарта и Буэнос-Айрес, — сказал Финк.

Он стремится переформатировать форум, который часто критикуют за излишнюю элитарность и оторванность от реальности. По информации источников, мероприятие не должно ограничиваться только политическими и деловыми лидерами.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выступления западных лидеров на Всемирном экономическом форуме в Давосе стали похожи на «номера» в рамках международного фестиваля абсурда. Она указала на непоследовательность и двойные стандарты в подходах участников мероприятия.