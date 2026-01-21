Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 10:56

В СК России рассказали, могли ли Усольцевы состоять в сектах

СК РФ: семья Усольцевых не состояла в сектах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых не состояла в каких-либо сектах, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления СК РФ. Там пояснили, что в ходе расследования не было найдено свидетельств об этом, поэтому нет оснований обсуждать данную тему в дальнейшем.

Семья Усольцевых не была членами секты, — говорится в сообщении.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что в случае гибели пропавшей в лесах Красноярского края семьи Усольцевых их могут опознать по тесту ДНК и отпечаткам пальцев. Он отметил, что российское законодательство предусматривает строгую процедуру идентификации неопознанных тел.

До этого друг семьи Усольцевых медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев выразил мнение, что глава семьи Сергей мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину. Он объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Усольцева перед исчезновением.

В конце декабря прошлого года охотовед и таежник Дмитрий Беленюк рассказал, что в тайге Красноярского края в день исчезновения семьи Усольцевых были замечены два вертолета. По его словам, одним из них был легкий вертолет марки Robinson с посадочными полозьями.

Россия
Красноярский край
СК РФ
пропажи
поиски
секты
