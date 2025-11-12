Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 16:18

Массовая мобилизация объявлена в одной стране

Венесуэла объявила массовую мобилизацию

Правительство Венесуэлы приняло решение о проведении масштабной мобилизации в Вооруженные силы страны, передает CNN. Этот шаг стал реакцией на переброску американских войск в Карибский регион.

Одновременно с этим ведомство объявило о начале военных учений, в которых будут задействованы Боливарианская милиция — резервные силы, сформированные из гражданских. Напряженность возросла после того, как американский авианосец USS Gerald R. Ford вошел в зону ответственности Южного командования США (USSOUTHCOM), охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн. Вместе с ним в регионе находятся еще восемь кораблей ВМС США.

Тем временем депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли проект обращения к Организации Объединенных Наций на фоне эскалации у границ Венесуэлы. В нем парламентарии призвали ООН и мировое сообщество осудить усиление военного присутствия США в Карибском море.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Венесуэла не обращалась к России за военной помощью на фоне активности США у ее берегов. Он также назвал неприемлемыми действия Вашингтона, который нарастил военное присутствие в регионе под предлогом борьбы с наркотрафиком.

