17 февраля 2026 в 15:27

Профессор ответил, могут ли установить мораторий на повышение тарифов ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России вряд ли установят мораторий на рост тарифов ЖКУ, как предлагают некоторые депутаты, уверен профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт подчеркнул, что такая инициатива приведет к проблемам с поддержанием инфраструктуры в рабочем состоянии.

Во-первых, увеличивался НДС, который должен быть учтен в тарифе. Второй момент, и он уже учитывается в текущем периоде, например, в Москве, — повышение тарифов с января месяца на 1,27%, чтобы компенсировать вот этот рост НДС, — пояснил профессор.

Сафонов уточнил, что заморозить тарифы в одной цене вряд ли получится. По словам профессора, в противном случае придется договариваться с огромным количеством поставщиков.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект о введении моратория на повышение стоимости услуг ЖКХ в России сроком на два года. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента.

ЖКУ
ЖКХ
тарифы
Россия
