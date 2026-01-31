Россиянам озвучили, как поменяется схема оплаты ЖКУ с 1 марта Адвокат Кудерко: с 1 марта последний день по оплате ЖКУ сдвинется

С 1 марта 2026 года в России меняется срок внесения ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Последний день оплаты сдвигается с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщила агентству ПРАЙМ адвокат Елена Кудерко.

Таким образом, у граждан будет больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что должно сократить количество непреднамеренных просрочек, — указала юрист.

По действующему законодательству, заработная плата должна выплачиваться дважды в месяц: первая часть — с 1-го по 15-е число, вторая — с 16-го по последний день месяца. Сдвиг срока оплаты коммунальных услуг позволит собственникам и нанимателям жилья располагать средствами к моменту необходимости внесения платежа.

Изменения носят обязательный характер и не могут быть скорректированы решением управляющей компании или собрания собственников. По мнению адвоката, эта мера направлена на снижение административной нагрузки на потребителей и улучшение взаимодействия между ними и поставщиками услуг. Упорядоченность расчетов должна положительно сказаться на всей системе ЖКХ, минимизировав случаи технических задолженностей из-за несовпадения финансовых циклов.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский пояснил, что россиян могут выселить за долги по договору соцнайма. В остальных случаях собственников не могут выселить из их квартир.