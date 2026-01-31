Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 02:57

Россиянам озвучили, как поменяется схема оплаты ЖКУ с 1 марта

Адвокат Кудерко: с 1 марта последний день по оплате ЖКУ сдвинется

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

С 1 марта 2026 года в России меняется срок внесения ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Последний день оплаты сдвигается с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщила агентству ПРАЙМ адвокат Елена Кудерко.

Таким образом, у граждан будет больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что должно сократить количество непреднамеренных просрочек, — указала юрист.

По действующему законодательству, заработная плата должна выплачиваться дважды в месяц: первая часть — с 1-го по 15-е число, вторая — с 16-го по последний день месяца. Сдвиг срока оплаты коммунальных услуг позволит собственникам и нанимателям жилья располагать средствами к моменту необходимости внесения платежа.

Изменения носят обязательный характер и не могут быть скорректированы решением управляющей компании или собрания собственников. По мнению адвоката, эта мера направлена на снижение административной нагрузки на потребителей и улучшение взаимодействия между ними и поставщиками услуг. Упорядоченность расчетов должна положительно сказаться на всей системе ЖКХ, минимизировав случаи технических задолженностей из-за несовпадения финансовых циклов.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский пояснил, что россиян могут выселить за долги по договору соцнайма. В остальных случаях собственников не могут выселить из их квартир.

ЖКУ
изменения
оплата
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пять вакцин, продлевающих жизнь пожилым людям
Сенату США удалось избежать полного шатдауна правительства
Отмена концертов, пополнение в семье, мнение об СВО: как живет Сабуров
В США сообщили об экстраординарной финансовой активности Ирана
«Ребенок в тяжелом состоянии»: в ДТП под Петербургом погибла семейная пара
Михалков счел справедливыми итоги прошедшей кинопремии «Золотой орел»
Новые документы по делу Эпштейна: в чем обвинили Трампа, что известно
Гейтс опроверг сообщения о вечеринках с девушками на вилле Эпштейна
Командиров ВСУ уличили в продвижении любовниц по службе
Великий балтийский глушитель: почему в Европе до дрожи боятся РЭБ «Тобол»
На Западе предсказали крах промышленности Европы из-за решения по газу
Россиянам озвучили, как поменяется схема оплаты ЖКУ с 1 марта
В Конгрессе США призвали Киев к ответу за захват храма УПЦ
«Он лжет»: в Крыму осудили слова Гутерриша о самоопределении полуострова
«С лопатой в руках»: Лукашенко дал женщинам советы для красоты и молодости
Самойлова призналась, как Джиган окончательно разбил ей сердце
В европейских хранилищах зафиксированы рекордно низкие запасы газа
Зависимость, клиническая смерть, личная жизнь: где сейчас Алексей Нилов
«Неуважение к артисту»: Никита Пресняков пожаловался на бизнес-класс
Это фиаско, Кая: как глава евродипломатии Каллас стала позором ЕС
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.