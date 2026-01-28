В Госдуме объяснили, могут ли выселить за долги по ЖКУ

В Госдуме объяснили, могут ли выселить за долги по ЖКУ Депутат Якубовский: выселить за долги могут по договору соцнайма

Выселить за долги могут по договору соцнайма, рассказал RT депутат Госдумы Александр Якубовский. Он отметил, что в остальных случаях собственников не могут выселить из их квартир.

Даже при значительной задолженности суд вправе принять решение о взыскании долга, начислении пеней, аресте счетов или имущества, но право собственности сохраняется. Единственное исключение — если жилье не является единственным и используется, например, в инвестиционных целях, но на практике такие случаи единичны, — рассказал Якубовский.

По словам депутата, в случае выселения по договору соцнайма жильцам обязаны предоставить новую квартиру меньшей площади, соответствующую всем санитарным нормам. Он отметил, что в некоторых индивидуальных случаях возможна реструктуризация задолженности.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что представители правоохранительных органов и МЧС могут проникать в жилые помещения без согласия хозяев. Кроме того, по его словам, решение суда и федеральный закон дают право входить в квартиру судебным приставам и следователям.