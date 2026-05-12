12 мая 2026 в 16:15

«Чисто фуфло»: планы ВСУ о военных поставках в США могут оказаться уткой

Военэксперт Дандыкин назвал слухи о сотрудничестве ВСУ и США частью инфовойны

Фото: U.S. Air Force
Слухи об оборонном сотрудничестве между Вооруженными силами Украины и США могут быть частью информационной войны, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал информацию, что Киев и Вашингтон подготовили соответствующий меморандум в оружейной сфере. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский идет на подобные шаги на фоне коррупционных скандалов, охвативших страну.

Если Пентагон будет перенимать у Киева военные технологии, выходит, что-то у них совсем все плохо. [ВСУ] со своей техникой полезли в арабский мир, и ничего не получилось. Очередной развод. Если, кстати, они обманут американцев, то это будет весело. Что они там будут передавать? Я думаю, что боевой опыт применения беспилотников. [Штаты] могли бы у России попросить, но зачем? Для Зеленского это лишний повод похвастаться на фоне коррупционных скандалов. Может быть, это (сообщения о поставках Украиной военных технологий в США. — NEWS.ru) чисто фуфло. Поехали [на Ближний Восток] операторы дронов — ничего и никого не защитили. Иранские ракеты прилетели, все разбили, от их услуг отказались, — высказался Дандыкин.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа сократила помощь Украине на 99%. По данным зарубежных СМИ, Вашингтон одновременно стремится улучшить отношения с Москвой.

Владимир Зеленский
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
