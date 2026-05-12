Иран подал в Гаагу иск против США

Иран подал в международный арбитражный суд в Гааге иск против США, обвинив их в военной агрессии против ядерных объектов, введении незаконных санкций и угрозах силой, сообщило агентство Mizan. По данным иранской стороны, жалоба была зарегистрирована в феврале-марте 2026 года и касается нарушений Вашингтоном международных обязательств в ходе так называемой «12-дневной войны» против Исламской Республики в июне 2025 года.

Иск подан в соответствии с Алжирскими соглашениями 1981 года, которые предусматривают создание арбитражного трибунала и отказ США от вмешательства во внутренние дела Тегерана. Иран просит арбитров обязать американскую сторону полностью прекратить любое вмешательство, а также выплатить компенсацию за весь причиненный ущерб.

Ранее профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев заявил, что полномасштабные боевые действия в Иране могут возобновиться. Он отметил, что главе Белого дома Дональду Трампу может быть необходима абсолютная победа.