В Нижнем Новгороде отремонтируют ливневки после паводков

После паводков в Нижнем Новгороде отремонтируют сети ливневых канализаций, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на городской департамент благоустройства. Как уточнили представители ведомства, ремонт запланирован на 12 улицах города.

Как пишет издание, в Канавинском районе ремонтные работы затронут улицы Должанскую, Совнаркомовскую, Чкалова, Октябрьской революции, Кузбасскую и Акимова. Тем временем в Сормовском районе чинить ливневые канализации будут на улицах Коминтерна и Героев Космоса.

Работы коснутся и Московского района — там отремонтируют ливневки на улицах Народной и Люкина. В Нижегородском районе работы пройдут в переулке Вахитова и на улице Октябрьской.

