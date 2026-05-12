12 мая 2026 в 16:42

В Нижнем Новгороде отремонтируют ливневки после паводков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После паводков в Нижнем Новгороде отремонтируют сети ливневых канализаций, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на городской департамент благоустройства. Как уточнили представители ведомства, ремонт запланирован на 12 улицах города.

Как пишет издание, в Канавинском районе ремонтные работы затронут улицы Должанскую, Совнаркомовскую, Чкалова, Октябрьской революции, Кузбасскую и Акимова. Тем временем в Сормовском районе чинить ливневые канализации будут на улицах Коминтерна и Героев Космоса.

Работы коснутся и Московского района — там отремонтируют ливневки на улицах Народной и Люкина. В Нижегородском районе работы пройдут в переулке Вахитова и на улице Октябрьской.

Ранее сообщалось, что комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга утвердил графики отключения горячего водоснабжения в межотопительный сезон 2026 года. Горячую воду будут временно отключать для проведения гидравлических испытаний и планового ремонта теплового оборудования и сетей.

Регионы
Нижний Новгород
паводки
канализации
