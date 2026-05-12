12 мая 2026 в 16:29

В Махачкале началась волна обысков

Обыски прошли в двух управлениях мэрии Махачкалы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Обыски прошли в управлениях дорожного хозяйства и ЖКХ мэрии Махачкалы, сообщили в следственном управлении СК России по Дагестану. По словам собеседницы РИА Новости, речь идет о последствиях возбуждения уголовного дела о халатности чиновников администрации.

Следователями проведены обыски в управлении транспорта, связи и дорожного хозяйства и УЖКХ администрации Махачкалы, — отметила она.

По версии следствия, чиновники не приняли необходимых мер по установке дорожных барьерных ограждений вдоль канала имени Октябрьской революции, куда не раз падали автомобили. Уточнялось, что в рамках расследования прошли обыски.

В рамках расследования уголовного дела следователями проведены обыски, изъята документация, имеющая значение для уголовного дела, а также иные предметы и материалы, представляющие интерес для следствия, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красноярске бывшего заместителя главы департамента муниципального имущества города Ирину Тюрину приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 16 млн рублей. Было доказано, что она добивалась заниженной оценки недвижимости, после чего инициировала торги и обеспечивала победу бизнесменам, передававшим взятки.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
