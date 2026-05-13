«Акт террора»: депутат об ударе ВСУ по вокзалу в Брянской области Депутат Иванов: виновных в ударе по вокзалу под Брянском солдат ВСУ ждет суд

Солдат Вооруженных сил Украины, причастных к удару по железнодорожному вокзалу под Брянском, ждет суд, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, прокуратура должна дать правовую оценку нападениям ВСУ на мирное население РФ.

В первый рабочий день после великого праздника, когда люди возвращаются домой, садятся в поезда, спешат к своим семьям, киевский режим нанес удар по железнодорожному вокзалу в Брянской области. Пострадали люди, чья работа — везти наших граждан. Это не военный объект, это гражданская инфраструктура. Мы требуем от Следственного комитета и прокуратуры зафиксировать этот акт нацистского террора и дать ему правовую оценку — как военному преступлению. А виновных, когда они будут пойманы, ждет суд. Жесткий, справедливый, по всей строгости закона. И, возможно, уже не российский, а международный, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что действия Киева напоминают стратегию фашистов, применявшуюся 80 лет назад. По словам депутата, в годы Великой Отечественной войны немецкие войска также наносили удары по гражданским объектам, таким как вокзалы, школы и больницы, стремясь деморализовать советское население.

Брянская область — приграничный регион. Мы каждый день живем под угрозой обстрелов, но не сдаемся. И не сдадимся никогда. Наши железнодорожники, медики и спасатели продолжают работать. Враг должен знать: каждый такой удар укрепляет нашу веру в победу, нашу ненависть к неонацизму. Я обращаюсь к жителям Брянской области и всей России. Будьте бдительны, но не поддавайтесь панике. Россияне были, есть и будут народом-победителем. Киевский режим — это эфемерное образование, которое не понимает, что, воюя с гражданскими, оно воюет против всего мира, — заключил Иванов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военные атаковали железнодорожный вокзал. В результате удара пострадали два сотрудника РЖД. По словам главы региона, для нападения был использован дрон «Дартс».