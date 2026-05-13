День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 11:49

«Акт террора»: депутат об ударе ВСУ по вокзалу в Брянской области

Депутат Иванов: виновных в ударе по вокзалу под Брянском солдат ВСУ ждет суд

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Солдат Вооруженных сил Украины, причастных к удару по железнодорожному вокзалу под Брянском, ждет суд, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, прокуратура должна дать правовую оценку нападениям ВСУ на мирное население РФ.

В первый рабочий день после великого праздника, когда люди возвращаются домой, садятся в поезда, спешат к своим семьям, киевский режим нанес удар по железнодорожному вокзалу в Брянской области. Пострадали люди, чья работа — везти наших граждан. Это не военный объект, это гражданская инфраструктура. Мы требуем от Следственного комитета и прокуратуры зафиксировать этот акт нацистского террора и дать ему правовую оценку — как военному преступлению. А виновных, когда они будут пойманы, ждет суд. Жесткий, справедливый, по всей строгости закона. И, возможно, уже не российский, а международный, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что действия Киева напоминают стратегию фашистов, применявшуюся 80 лет назад. По словам депутата, в годы Великой Отечественной войны немецкие войска также наносили удары по гражданским объектам, таким как вокзалы, школы и больницы, стремясь деморализовать советское население.

Брянская область — приграничный регион. Мы каждый день живем под угрозой обстрелов, но не сдаемся. И не сдадимся никогда. Наши железнодорожники, медики и спасатели продолжают работать. Враг должен знать: каждый такой удар укрепляет нашу веру в победу, нашу ненависть к неонацизму. Я обращаюсь к жителям Брянской области и всей России. Будьте бдительны, но не поддавайтесь панике. Россияне были, есть и будут народом-победителем. Киевский режим — это эфемерное образование, которое не понимает, что, воюя с гражданскими, оно воюет против всего мира, — заключил Иванов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военные атаковали железнодорожный вокзал. В результате удара пострадали два сотрудника РЖД. По словам главы региона, для нападения был использован дрон «Дартс».

Власть
ВСУ
Брянская область
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка «убила» мужа из-за алиментов
В Госдуме высказались о введении обязательного экзамена по истории в школах
Российские войска разнесли отряд «Кракена» в зоне СВО
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере мужчина получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
В ЕС обсуждают беспрецедентные ограничения для российских дипломатов
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.