Вместо скучных блинчиков — эти яблочные штучки: хрустящие снаружи, сочные внутри. Не шарлотка, нежнее и проще

Беру яйца, сахар и яблоки — взбиваю тесто как на шарлотку, но выпекаю в мультипекаре всего 5 минут, и получаются румяные пышные яблочные штучки, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их снять.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития, когда хочется чего-то сладкого, но нет времени на долгую выпечку. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, воздушные кексики с хрустящей корочкой, а внутри — сочные кусочки яблока, которые делают каждый кусочек похожим на шарлотку, но в миниатюре.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 150–200 г сахара, 30 г сливочного масла, 140 г муки, 1/2 чайной ложки разрыхлителя, 2 яблока. Яйца взбейте с сахаром миксером до пышности (около 5 минут). Добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Натрите на терке сливочное масло, добавьте в тесто.

Яблоки очистите, нарежьте кубиками, вмешайте в тесто. Разогрейте мультипекарь, выложите тесто в формочки, выпекайте 5 минут до золотистого цвета. Можно готовить в форме в духовке. Подавайте теплыми — эти яблочные штучки по вкусу напоминают шарлотку, но готовятся в разы быстрее.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.