Творожный мусс с ягодами — мое секретное оружие для идеального десерта. Делюсь рецептом-минуткой

Когда хочется и сладкого, и полезного, на помощь приходит творожный мусс. Он впечатляет нежной тающей текстурой и чистым вкусом, который можно обыграть любыми сезонными ягодами или фруктами.

Что понадобится

Творог (желательно 5–9%) — 300 г, молоко — 100 мл, яичные белки — 2 шт., сахар — 60 г, желатин — 10 г, вода (для желатина) — 50 мл, клубника (или другие ягоды) — 150 г, ванильный экстракт — 2-3 капли, соль — щепотка, свежая мята — для подачи.

Как готовлю

Клубнику режу: большую часть крупными кусочками, несколько ягод — тонкими пластинками. Желатин заливаю водой на 10–15 минут. Молоко подогреваю с ванилью, растворяю желатин.

Творог взбиваю блендером, смешиваю с молочно-желатиновой смесью. Белки взбиваю с солью в пену, постепенно добавляя сахар. Аккуратно вмешиваю белки в творожную массу.

На дно креманок выкладываю кусочки клубники, заливаю муссом, украшаю пластинками ягод. Убираю в холодильник на 2 часа. Подаю с мятой.

