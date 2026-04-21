21 апреля 2026 в 10:00

Творожный мусс с ягодами — мое секретное оружие для идеального десерта. Делюсь рецептом-минуткой

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется и сладкого, и полезного, на помощь приходит творожный мусс. Он впечатляет нежной тающей текстурой и чистым вкусом, который можно обыграть любыми сезонными ягодами или фруктами.

Что понадобится

Творог (желательно 5–9%) — 300 г, молоко — 100 мл, яичные белки — 2 шт., сахар — 60 г, желатин — 10 г, вода (для желатина) — 50 мл, клубника (или другие ягоды) — 150 г, ванильный экстракт — 2-3 капли, соль — щепотка, свежая мята — для подачи.

Как готовлю

Клубнику режу: большую часть крупными кусочками, несколько ягод — тонкими пластинками. Желатин заливаю водой на 10–15 минут. Молоко подогреваю с ванилью, растворяю желатин.

Творог взбиваю блендером, смешиваю с молочно-желатиновой смесью. Белки взбиваю с солью в пену, постепенно добавляя сахар. Аккуратно вмешиваю белки в творожную массу.

На дно креманок выкладываю кусочки клубники, заливаю муссом, украшаю пластинками ягод. Убираю в холодильник на 2 часа. Подаю с мятой.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиянам раскрыли способ получить 1,1 млн рублей
3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Приноровилась делать творожную запеканку в микроволновке — готова за 5 минут и всегда получается нежной. Вкуснота без духовки
Пирог «Цунами» — лучше любого торта: творожный слой и ягодная шапка за 40 минут
Российские пенсионерки стали продавать клубнику из Китая под видом своей
Дмитрий Демичев
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
