Смородина ломится от ягод: простая смесь из хлеба и картошки творит чудеса

Смородина ломится от ягод: простая смесь из хлеба и картошки творит чудеса

Весной смородине особенно нужна поддержка, иначе ягоды могут вырасти мелкими и кислыми. Опытные дачники давно используют простую натуральную подкормку, после которой кусты буквально усыпаны крупными плодами. Все готовится из обычных продуктов, которые найдутся почти на каждой кухне.

На ведро воды понадобится килограмм натертого картофеля, половина буханки серого хлеба, горсть сахара и пакетик сухих дрожжей. Все ингредиенты тщательно размешивают, накрывают крышкой и оставляют в тепле примерно на неделю. Перед использованием настой разводят теплой водой в пропорции 1:8.

Подкармливают смородину один раз в период бутонизации. Под каждый куст выливают примерно по пол-литра раствора. Дрожжи и сахар помогают полезным бактериям быстрее перерабатывать органику, а картофельный крахмал делает ягоды более сладкими и крупными. Хлеб дополнительно укрепляет корневую систему и помогает кусту легче перенести нагрузку урожаем.

Многие садоводы замечают, что после такой подкормки ягоды меньше осыпаются, а кусты плодоносят заметно обильнее.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и осталась довольна результатом — смородина стала заметно слаще и сочнее. Дополнительно она советует после подкормки обязательно рыхлить почву вокруг кустов и мульчировать землю травой или соломой, чтобы влага дольше сохранялась у корней.

Ранее сообщалось, что весной виноград решает, каким будет урожай — крупным и сладким или мелким и кислым. В этот момент одна правильная подкормка способна заменить сезон «химии».