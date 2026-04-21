Пачка творога и горсть орехов — через 20 минут пью чай с хрустящими косичками: просто и вкусно

Беру творог, яйца и грецкие орехи — и за 20 минут пеку хрустящие косички, которые получаются рассыпчатыми, нежными и такими вкусными, что магазинные печенья даже рядом не стояли. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или быстрого перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые хрустящие косички с сахарной корочкой, а внутри — мягкая творожная середина с кусочками орехов и ароматом ванили.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, яйцо, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 250 г муки, чайная ложка разрыхлителя, 50 г грецких орехов, щепотка соли, ванильный сахар по вкусу. Масло натрите на терке, смешайте с творогом, яйцом, сахаром и солью. Добавьте муку, разрыхлитель и ванильный сахар, замесите тесто. Орехи измельчите. Раскатайте тесто в пласт, посыпьте орехами, сложите пополам, еще раз раскатайте.

Нарежьте полосками, каждую полоску скрутите в жгут и сформируйте косичку. Выложите на противень с пергаментом, выпекайте при 180 °С 15–20 минут до румяного цвета. Эти косички исчезают мгновенно.

Мария Левицкая
