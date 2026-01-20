Ну до чего простой и вкусный салат: купила колбасный сыр и смешала с 4 ингредиентами — надо попробовать всем

Этот салат у меня появился случайно — хотелось чего-нибудь быстрого, без варки на полдня и с ярким вкусом. В холодильнике нашлись копченый колбасный сыр, яйца и огурец — и вот уже через 10 минут готова миска отличного салата. Копченый сыр дает насыщенный аромат, огурец — свежесть, яйца делают салат сытным, а кукуруза добавляет приятную сладкую нотку. Просто, доступно и неожиданно вкусно.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., копченый колбасный сыр — 70 г, свежий огурец — 1 шт., консервированная кукуруза — 150 г, греческий йогурт — 50 г, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление: яйца отвариваю вкрутую, остужаю, очищаю и мелко нарезаю. Копченый колбасный сыр натираю на мелкой терке — так он лучше распределяется и отдает аромат всему салату. Огурец нарезаю маленькими кубиками. В миске соединяю яйца, сыр, огурец и кукурузу. Добавляю греческий йогурт, солю, перчу и аккуратно перемешиваю. По желанию можно дать салату постоять 5–10 минут, чтобы вкусы соединились. Получается очень простой, но удачный салат — подойдет и к ужину, и для быстрого перекуса, и на стол, когда гости на пороге.

