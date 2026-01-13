Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 19:04

Казанский «Рубин» решил распрощаться с главным тренером команды

Рашид Рахимов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Рубин»

Рашид Рахимов Рашид Рахимов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Руководство казанского футбольного клуба «Рубин» решило расторгнуть контракт с главным тренером Рашидом Рахимовым, сообщила пресс-служба ФК. Соглашение с ним действовало до конца текущего сезона. Причины отстранения в клубе не уточнили.

Рашид Рахимов покидает пост главного тренера «Рубина». Руководство клуба приняло решение о расторжении контракта, который действовал до конца сезона 2025/26, — говорится в сообщении.

Президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин поблагодарил Рахимова за вклад в развитие клуба. Он указал, что команда под его руководством добилась победы в Первой лиге и смогла закрепиться в РПЛ.

Ранее стало известно, что пост главного тренера «Рубина» может занять Владимир Федотов. Подтверждения этой информации нет.

Рахимов руководил «Рубином» с апреля 2023 года. Команда завершила первую часть сезона Мир Российской премьер-лиги на седьмом месте, набрав 23 очка в 18 матчах.

Ранее «Рубин» проиграл «Ростову» со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Матч 18-го тура Мир РПЛ прошел в Ростове-на-Дону. Победителям принесли очки Алексей Миронов и Егор Голенков.

футбол
ФК Рубин
Казань
тренеры
спорт
