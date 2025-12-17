Творожная масса из пачки — не дело. Готовлю запеканку «Царская» с манкой и ванилью. Пушистая, как перина

Готовые творожные массы из магазина часто грешат излишней сладостью, искусственными ароматизаторами и однородной, пастообразной консистенцией. Настоящая же домашняя творожная запеканка — это небо и земля. Назвав ее «Царской», мы отдаем дань уважения нежности и благородству вкуса, которые достигаются простыми, но качественными продуктами. Добавление манки делает текстуру невероятно воздушной и пористой, а ваниль дарит тот самый, чистый и теплый аромат. Эта запеканка действительно получается пушистой, как перина, — она тает во рту, даря чувство настоящего домашнего комфорта и праздника.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 600 граммов рассыпчатого творога, 4 яйца, 5 столовых ложек манной крупы, 5 столовых ложек сахара, 100 граммов сметаны, щепотка соли, пакетик ванильного сахара и сливочное масло для смазывания формы. Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с сахаром и ванилью до побеления. Добавьте творог, сметану, манку и соль, тщательно перемешайте. Белки взбейте в устойчивую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Форму для запекания смажьте маслом и выложите в нее тесто, разровняв поверхность. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40–50 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте запеканке немного остыть в форме. Подавайте теплой или холодной, полив сметаной, вареньем или сгущенным молоком.

